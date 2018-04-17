دراسة ” آلية ” جديدة لحظر دخول شركات المقاولات الكبيرة بمناقصات الصغيرة

عادل الحربي(صدى):

صرح المهندس بندر القحطاني، مستشار تحقيق الأهداف، بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية، بأن وزارة المالية تدرس آلية؛ لحظر دخول شركات المقاولات الكبيرة في المناقصات المخصصة للمنشآت الصغيرة.

وأوضح ” القحطاني ” ، أن ذلك القرار يأتي بغرض؛ حماية هذه النوعية من المؤسسات العاملة بالسوق، مبينًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع نظام؛ لتصنيف المكاتب الاستشارية، كما تتفاوض مع وزارة المالية لوضع نظام لتصنيف الموردين.