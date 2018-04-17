قصيدة من الشاعر بدر بن عبد المحسن في الأمير ” خالد الفيصل “

نايف السالم(صدى):

كتب الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، قصيدة جديدة بالغة الإبداع، موجهًا إياها إلى سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مبتكرًا بكتابتها مرايا مغايرة للقواميس، في لافتة وفاء رائعة.

وجسدت قصيدة ” البدر ” معاني الأخوة والصداقة، التي تجمع بينه وبين الأمير ” خالد الفيصل ” ، الشخصيتين التي تربطهما الكثير من القواسم المشتركة، ومن أهمها ” الإبداع ” .

وأتت القصيدة لتضيف على الشعر العزة والكرامة، وتمنحه الشموخ والتميز على يد الشاعر الأمير ” بدر بن عبد المحسن ” ، حيث جاءت أبيات القصيدة على النحو التالي:

ياسيدي زهرة قصيدي على الطرس

وانت الذي زهرك كسا الطرس والبيد

والله واللي شرّع فروضنا الخمس

ما أقولها زيفٍ ومدحٍ وتمجيد

مالي فمدح الناس ماضي ولا رمس

كود الذي تزهى به النفس وتزيد

يا خالد الفيصل نصف شعرك الغرس

ونصفه عرايش مثقلات العناقيد

الشمس.. من تخفى عن عيونه الشمس؟

أنت النهار وما يبي الصبح تأكيد

يا سيدي مدحتني وخاطري عمس

وتنفس فصدري فجر ليلة العيد

حييت باكر.. قبل حاضر.. قبل أمس

يابن الملوك الملهمين الصناديد