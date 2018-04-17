منظم الرحلات البرازيلي يطلع على مقومات الباحة السياحية

سعيد العجل(صدى):

استقبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر محمد الشهري منظم الرحلات بجمهورية البرازيل

‏حيث قام بزيارة لقرية ذي عين التراثية.

واستمع منظم الرحلات البرازيلي لشرح من مدير القرية يحيى عارف عن ما تتضمنه ذي عين من حديقة، وشلال، بالإضافة إلى الشهرة التاريخية للقرية، ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة العربية السعودية حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كما تجول داخل أحد المباني التراثية، مبدياً إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قري ذي عين التراثية.