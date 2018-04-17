بالصور.. تعليم سراة عبيدة يختتم فعاليات ملتقى النشاط الطلابي الثالث

نايف العضياني(صدى):

أقيم مساء أمس الاثنين 30 / 7 / 1439هـ حفل ختام فعاليات ملتقى النشاط الطلابي الثالث تحت شعار “ على الحد اتحدنا ”برعاية سعادة محافظ سراة عبيدة أ.محمد بن سعيد بن جزوا وحضور عدد من مديري العموم بالوزارة ومدير عام الأنشطة الطلابية في شركة تطوير ومديري التعليم بالمملكة وقيادات القوات العسكرية بالحد الجنوبي والذي أقيم في قطاع تهامة قحطان “ مركز خشم عنقار ” الحدودي على مدى يومين متتاليين شارك فيه 16 إدارة تعليمية في المملكة متمثلة في فرق كشفية ومبادرات مقدمة لرجال أمننا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي.

حيث بدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب الله الكريم ثم كلمة لسعادة مدير التعليم د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي رحب فيها بضيوف الملتقى المتوافدين من أنحاء وطننا الغالي إلى الحد الجنوبي للمشاركة في هذا الملتقى وشكر كل الإدارات المشاركة والتي تكبدت عناء السفر والوصول إلى مقر الملتقى، كما قدم شكره وتقديره لسعادة المحافظ على رعايته للملتقى ومشاركته الدائمة مع التعليم داعيًا الله أن يوفق الجنود المرابطين وأن يحفظهم من مكروه ويكلل جهودهم بالنصر القريب بإذن الله.

بعد ذلك ألقى سعادة المحافظ كلمته بهذه المناسبة ثم استمع الحضور لقصيدة شعرية قدمها مدير الإشراف التربوي بتعليم سراة عبيدة الأستاذ الشاعر عبدالله آل مصلح ثم كلمة لمدير عام الأنشطة الطلابية بشركة تطوير الأستاذ سعيد القحطاني، كما تخلل البرنامج الخطابي عروض مرئية للنشاط الطلابي وكذلك مشاركات الكشافة من جميع إدارات التعليم المشاركة في الملتقى، ومشاركة فرقة أشبال الكارتيه من نادي مدرسة الحي بالفرشة ثم شاهد الحضور عرض عن مبادرة كشافة تعليم جدة الفائزة بالمركز الأول وتسلموا تكريمهم من سعادة المحافظ ومدير التعليم كما حصلت كشافة تعليم تبوك وكشافة تعليم ظهران الجنوب على المركز الثاني مناصفة في المبادرات التي قُدمت في الملتقى.

بعد ذلك استمع الحضور لأوبريت أعد لهذه المناسبة من تقديم المنشد سالم مدشوش بمشاركة فرقة شعبية قدمت عرض شعبي استمتع به الحضور، ثم تسلم أبناء شهداء الواجب هدايا مقدمة من جهات عدة تقديرًا لهم وسط فخر واعتزاز بما قدمه ذووهم من تضحيات في سبيل خدمة الدين والوطن، كمل تسلم ضيوف الملتقى من مديري العموم بالوزارة وشركة تطوير ومديري التعليم الحاضرين و القيادات العسكرية المشاركة دروع و أوسمة تذكارية بهذه المناسبة .

كما قدمت الطالبة وصال يحيى آل حابي الفائزة بالمركز الرابع على مستوى المملكة في مشروع “ تحدي القراءة العربي ” والمرشحة للمشاركة في مدينة دبي على مستوى الوطن العربي مبادرة معنوية لرجال أمننا البواسل المرابطين على الحدود ثملت في هدايا رمزية تقديرًا لهم على مايبذلوه من جهود مباركة في خدمة الدين والمليك والوطن.. قدمها نيابة عنها مدير مكتب وفاء بالإدارة الأستاذ محمد زهير.