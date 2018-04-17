الفرسان يواجه عقبة واحدة لضم ” هوساوي ” رغم موافقة اللاعب

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي الوحدة عقبة واحدة أمام ضم مدافع الهلال أسامة هوساوي، وهي أنه ممنوع من التسجيل بقرار لجنة الانضباط باتحد كرة القدم، بسبب عدم وفاءه بتسديد مبلغ 281 ألف ريال لمدربيه السابقين.

من جانبه، صرَّح رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، بأنه تم الاتفاق مع هوساوي على الانضمام لصفوف الفرسان حيث أبدى اللاعب موافقته على كافة الأمور، مؤكداً أنه سينضم بداية من الموسم المقبل

يذكر أن إدارة الوحدة كانت قد تقدمت باستئناف لقرار لجنة الانضباط، مؤملة أن تكسب القضية في الدرجة الثانية للتقاضي.

وكانت مصادر قد كشفت من قبل، أن انتقال اللاعب أسامة هوساوي إلى صفوف الوحدة سيكون بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وكان من المنتظر خلال الفترة الماضية، إعلان مدافع الزعيم عن اعتزاله عقب تتويج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين.