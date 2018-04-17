مصير جواريولا بعد حسم لقب الدوري لصالح المان سيتي

ماجد محمد(صدى):

اقترب الإسباني بيب جواريولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، من تجديد عقده موسماً إضافياً مع الفريق.

وأفادت تقارير صحفية، بأن هناك رغبة مشتركة من جواردويلا وإدارة المان سيتي في تجديد عقد المدير الفني، خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه.

يذكر أن المان سيتي قد انتهى رسمياً من مسألة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2017-2018، بعد أن رفع الفارق بينه وبين ملاحقه مانشستر يونايتد إلى 16 نقطة قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وكان مانشستر سيتي، قد فاز على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل ملاحقه مع وست بروميتش ألبيون.