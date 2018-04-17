بالفيديو.. رجل يعتدي على سيدة بطريقة وحشية أمام طفلها

بكين(صدى):

أعتدى رجل صيني بطريقة وحشية على سيدة أمام طفلها ، عقب وقود حادث سير بينهما بأحد الطرق الرئيسية في الصين .

وظهر الرجل في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجذب المرأة من داخل سيارتها بعد حادث مروري بينهما ومن ثم يوجه إليها ركلة قوية بركبته تسببت في سقوطها أرضا بالطريق.