بالفيديو.. مخترع سعودي يحصل على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي

جينيف(صدى):

في مثال حي للشباب المجتهد المثقف، استطاع الطالب والمخترع السعودي خالد عطيف أن يحوز الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمخترعين الدوليين.

وحصل عطيف على الميدالية لاختراعه جهازاً للإحساس بالألوان، خاصاً بمساعدة المكفوفين على تحديد الألوان بالإحساس.

وكان قد حصل المخترع خالد عطيف على جائزة شرفية كأفضل مخترع على مستوى العالم في جمهورية الصين.

يذكر أن عطيف طالبا يدرس في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز.