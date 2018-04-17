بالفيديو.. مخترع سعودي يحصل على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي
في مثال حي للشباب المجتهد المثقف، استطاع الطالب والمخترع السعودي خالد عطيف أن يحوز الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للمخترعين الدوليين.
وحصل عطيف على الميدالية لاختراعه جهازاً للإحساس بالألوان، خاصاً بمساعدة المكفوفين على تحديد الألوان بالإحساس.
وكان قد حصل المخترع خالد عطيف على جائزة شرفية كأفضل مخترع على مستوى العالم في جمهورية الصين.
يذكر أن عطيف طالبا يدرس في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز.
ماجد[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يوفقك يابني
طلال[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 13 دقيقة
ابغي ابني متلك
همس[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 13 دقيقة
😍😍😍
عمار[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 13 دقيقة
شرف للعرب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9742 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ما شاء الله تبارك الله
اين الاعلام اين وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا المخترع السعودي
للاسف يرفع الجاهل والرذيل ويحتقر العالم المخترع في وطننا