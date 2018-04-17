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الفوزان عن تعليق الدراسة: الغبار يسير ولا يستحق التعطل لأجله

الفوزان عن تعليق الدراسة: الغبار يسير ولا يستحق التعطل لأجله
علي القحطاني (صدى):

تفاجأ الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، بتعليق الدراسة في جامعة الإمام.

وقال الفوزان: ” ذهبت في الصباح الباكر للقاء طلابي في الدراسات العليا في جامعة الإمام فلم أجد أحدا بسبب تعليق الدراسة لأجل الغبار ” .

وأضاف: ” هو في نظري غبار يسير لا يستحق أن تعطل الجامعة لأجله، إلا إن كان يتوقع زيادته في الساعات القادمة! وأسأل الله تعالى أن يلطف بنا ويعوضنا خيرا مما فاتنا “.

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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 1 ساعة

يا دكتور فوزان.
احب اقولك ادا انت صدرك صاحي وابك مرض.
ترا فيه ناس ، عندها ربو وناس عندها حساسيه وناس عندها جيوب انفيه، بالدات الاطفال.
الله يجزاك خير .
قل آمين.

[ عدد التعليقات: 1819 ] نشر منذ 1 ساعة

هو عنده فلتر عادي ويمكن مطرود من البيت 😂😂

[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 1 ساعة

ياشيخ الناس تشتري أجهزة منزلية تنقي الهواء من الغبار وأنت تقول غبار خفيف بش شكلك ماشاء الله صاحي مايأثر فيك الغبار

[ عدد التعليقات: 318 ] نشر منذ 28 دقيقة

طيب في ناس عندها ربو وأمراض صدرية
وغير اللي يجي من خارج الرياض ومعروف خطر السفر في وقت الغبار
ياليت لو فكرت في غيرك

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 14 دقيقة

اهب ياصدره
فلاتر جمس

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 9 دقائق

يا جماعة الخير اذكروا الله
يدور الشهره يمكن

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