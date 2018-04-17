الفوزان عن تعليق الدراسة: الغبار يسير ولا يستحق التعطل لأجله

علي القحطاني (صدى):

تفاجأ الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، بتعليق الدراسة في جامعة الإمام.

وقال الفوزان: ” ذهبت في الصباح الباكر للقاء طلابي في الدراسات العليا في جامعة الإمام فلم أجد أحدا بسبب تعليق الدراسة لأجل الغبار ” .

وأضاف: ” هو في نظري غبار يسير لا يستحق أن تعطل الجامعة لأجله، إلا إن كان يتوقع زيادته في الساعات القادمة! وأسأل الله تعالى أن يلطف بنا ويعوضنا خيرا مما فاتنا “.

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