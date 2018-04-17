قذفت زوجها بكوب ماء وطردته لعثورها على مقاطع إباحية بجواله

واشنطن(صدى):

في موقف قد يبدو للبعض ” عادي ” أو لا يستحق الغضب، أصيبت سيدة أمريكية بصدمة شديدة في زوجها بعدما وجدته محتفظا بمقاطع إباحية بجواله.

ولم تجد السيدة أمامها سوى أن قذفته بكوب مياه في وجهه، ثم طردته من المنزل وطلبت منه عدم العودة مرة أخرى.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما ترك الزوج هاتفه لزوجته لتتصفح الصور الجديدة للعائلة، لكنها تفاجأت أثناء استعراض الصور بالعثور على 3 مقاطع إباحية.

وبعدما شاركت المرأة قصتها عبر الإنترنت لطلب المشورة من السيدات، وجدت أن الأغلبية معارضة لها في رد فعلها، معترفين بأنهن يشاهدن بعض المواقع مع أزواجهن.