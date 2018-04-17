” الشؤون الإسلامية ” توضح حقيقة مقطع الرقص أمام مسجد قباء

حمود العنزي (صدى):

على خلفية مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي أظهر مجموعة من الصوفية الأتراك وهم يرقصون أمام مسجد قباء في المدينة، السبت الماضي، علق المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة على الواقعة.

وأكد المتحدث الرسمي ماجد المحمدي أن موقع التصوير لا يقع ضمن نطاق مسجد قباء، مشيرًا إلى أنه تم تصويره في المواقف الجنوبية الشرقية وليس في ساحات المسجد.

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