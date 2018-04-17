” الشؤون الإسلامية ” توضح حقيقة مقطع الرقص أمام مسجد قباء
على خلفية مقطع الفيديو المثير للجدل، الذي أظهر مجموعة من الصوفية الأتراك وهم يرقصون أمام مسجد قباء في المدينة، السبت الماضي، علق المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة على الواقعة.
وأكد المتحدث الرسمي ماجد المحمدي أن موقع التصوير لا يقع ضمن نطاق مسجد قباء، مشيرًا إلى أنه تم تصويره في المواقف الجنوبية الشرقية وليس في ساحات المسجد.
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ابو خالد911[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 37 دقيقة
قال وش عذر البليد قال مسح السبوره , حنا عارفين انه في المواقف الخلفيه بس الموضوع ان هذا البلد بلد توحيد والحمد لله لا شركيات عندنا ولاقبور والمفروض ماتقام اي بدعه على ثرى هذا البلد ولابد من تواجد مندوب للشؤون الاسلاميه ورجال الامن لمنع اي بدعيات سواء في الحرم النبوي او البقيع او عند جبل احد او مسجد قباء
سمحان[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 17 دقيقة
00 توصيخ لحقيقة00 هذه الكلمه التي اصبحت شبه علكه بلجع بها كل كاذب وللمعلوميه اصبخ كل مواطن فاهم هذه الحقيقه الكاذبه عيب اطفال اصبحو يضحكون من مسئولين عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب – فضحتونـــــــــــــــــــــــــــــــا
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1322 ] نشر منذ 14 دقيقة
معنى الكلام .. لا مانع من ممارسة هذا الضلال إذا كان خارج حدود الحرم .