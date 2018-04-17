خبراء يدرسون فتح المجال لعمل المرأة في صيانة السيارات

علي القحطاني (صدى):

بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، ظهرت الحاجة إلى الكثير من الأيدي العاملة من الفتيات المتدربات للعمل في مجال الصيانة للسيارات.

وفي هذا السياق أكد المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، سالم الأسمري، أن هناك دراسات يتم إجراؤها في الوقت الحالي لفتح المجال لعمل المرأة السعودية في مجال الصيانة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأسمري أن المعهد يوفر مستوى تدريبي تقني للشباب السعودي الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها للتخصص في مجال تقنية السايرات وصيانتها.