العفاسي: جهاد الكلمة في هذا العصر أبلغ وأولى

علي العنزي(صدى):

أكد القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي، اليوم الثلاثاء، أن خير الجهاد في هذا الزمن هو جهاد ” الكلمة ” مشيرًا إلى أنه جهاد دائم وليس وقتي كجهاد السيف.

وقال عفاسي: ” جهاد الكلمة في هذا العصر عصر الحروب الإعلامية أبلغ وأولى قال ﷻ : ” وجاهدهم به ” أي القرآن ” جهاداً كبيرا “.

وتابع : ” هذا النوع من الجهاد الذي قصّرنا فيه كثيراً ،هو جهاد دائم ليس كجهاد السيف الوقتي المحدود “.

وأضاف: ” اجتهدوا ياشباب العقيدة في الذب عن ديننا والتحذير من أم الجماعات الضالة وراعيتهم “.