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50 مليون يورو مساعدات إنسانية من فرنسا إلى سوريا بعد الهجوم الثلاثي

50 مليون يورو مساعدات إنسانية من فرنسا إلى سوريا بعد الهجوم الثلاثي
باريس(صدى):

بعدما شاركت فرنسا في الهجوم الصاروخي الثلاثي على سوريا ، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساهمة بلاده بخمسين مليون يورو ، كمساعدات إنسانية عاجلة لسوريا.

وقال الرئيس الفرنسي ، أمس الاثنين: ” جمعت هذا المساء منظمات غير حكومية عاملة على الأرض في سوريا، ستشكل فرنسا برنامجا للطوارئ بقيمة 50 مليون يورو للتصدي للوضع الإنساني “.

وبلغ عدد المنظمات الغير حكومية المشاركة في الاجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه 20 منظمة، منها ” أكشن إيد ” ، و ” الصليب الأحمر ” ،و ” كير “.

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