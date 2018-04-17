بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح سبب عدم استجابة الدعاء أحيانا

علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ،أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم بحال عباده وحده، وهبيده مقاليد السماوات والأرض.

وأوضح المنيع خلا برنامج ” يستفتونك ” ، أن الله أحيانا يؤخر الاستجابة لدعاء عبد من عباده لحكمة لايعلمها سواه، فقد تكون الدعوة التي يدعو بها العبد قد تسبب له شرا في دنياه، فالله يمنعها لأنه عالم الغيب.

وشدد المنيع على ضرورة أن يكون العبد دائما حسن الظن بالله، مستبشرا بالخير دائما وأن يكون على يقين بأن الله لايفعل سوى الخير للعباد.