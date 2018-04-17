إنخفاض بدرجات الحرارة وغبار على 6 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بأنخفاض في درجات الحرارة على مناطق: الحدود الشمالية ،الشرقية ،الرياض ، القصيم، حائل ،المدينة المنورة.

بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات : نجران ،وعسير ،وجازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.