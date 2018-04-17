مواطن يشبه الأهلي بالسيارة ” موستنج ” : ” جمال ومتانة وعمره الافتراضي سنتين “
أظهر مقطع فيديو طريف متداول، قيام مواطن بتشبيه الأندية السعودية الكبرى بأنواع السيارات، من وجهة نظره.
وبدأ المواطن بنادي الهلال ، قائلا : ” أشبهه بالجمس يحبه كل الفئات ومشكلته أنه على الخطوط المحلية ” خذ موتر “، أما على الخط العالمي ينقلب بسرعة “.
وشبه النادي الأهلي بأنه مثل سيارة ” موستنج ” ، قائلا : ” منظر وجمال ومتانة وعمرة الافتراضي سنة أو سنتين “.
أما عن نادي النصر فشبهه باللاند كروزر،قائلا: ” أول ما يفز في الدوري يصير الأول ولما تلتفت تلقاه الأخير يعني نادي تطعيس “.
بينما شبه نادي الشباب بسيارة الدوج كل محبينه وجمهوره وكل ما يعرفونه انقرضوا ما بقي إلا 45 شايب فقط، على حد قوله.
القرشي[ عدد التعليقات: 2220 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وليش معنونين الخبر بالأهلي فقط ؟
كان في إمكانكم تعنونون الخبر بالتالي ” مواطن يشبه الأندية بالسيارات ” .
يا ناس أتركوا الأهلي في حاله خلوه يركز في البطولة الخارجيه إللي أمامه لأنه هو أملنا الوحيد فيها بعد
الخروج المخيب للهلال …. من المفترض دعمه الأن من جميع وسائل الإعلام والجماهير المحبة للكرة
السعودية وله كفاكم عنصرية وتعصب أعمى .