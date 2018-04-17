مواطن يشبه الأهلي بالسيارة ” موستنج ” : ” جمال ومتانة وعمره الافتراضي سنتين “

متابعات(صدى):

أظهر مقطع فيديو طريف متداول، قيام مواطن بتشبيه الأندية السعودية الكبرى بأنواع السيارات، من وجهة نظره.

وبدأ المواطن بنادي الهلال ، قائلا : ” أشبهه بالجمس يحبه كل الفئات ومشكلته أنه على الخطوط المحلية ” خذ موتر “، أما على الخط العالمي ينقلب بسرعة “.

وشبه النادي الأهلي بأنه مثل سيارة ” موستنج ” ، قائلا : ” منظر وجمال ومتانة وعمرة الافتراضي سنة أو سنتين “.

أما عن نادي النصر فشبهه باللاند كروزر،قائلا: ” أول ما يفز في الدوري يصير الأول ولما تلتفت تلقاه الأخير يعني نادي تطعيس “.

بينما شبه نادي الشباب بسيارة الدوج كل محبينه وجمهوره وكل ما يعرفونه انقرضوا ما بقي إلا 45 شايب فقط، على حد قوله.