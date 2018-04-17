تفاصيل الجلسة السرية بين ” الشورى ” ووزير الاتصالات..وأبرز ردود ” السواحة “

علي القحطاني (صدى):

بناء على طلب من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة، بعقد جلسة مناقشة مع رئيس مجلس الشورى للأخذ بما لديه من ملحوظات، تم عقد جلسة سرية بينهما بدون تواجد الوسائل الإعلامية.

وكشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أنه تم الاستماع إلى عرض من السواحة أمام المجلس عن التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تعنى بصناعة تقنية المعلومات للقطاع خلال السنوات الخمس القادمة ومتطلبات تحقيقها وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح السواحة خلال الجلسة أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى إعادة توجيه الاستخدام من الشبكات اللاسلكية إلى شبكات الألياف البصرية والثابتة.

وأشار إلى أنها تسعى إلى تحويل ساعات الاستخدام للإنترنت إلى المحتوى المفيد بما يشمل التعليم والخدمات الصحية والخدمات الإلكترونية، وأن الوزارة تعول على الكادر البشري لإنجاح استراتيجيتها في قطاع تقنية المعلومات لتجاوز التحديات المستقبلية.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة للشراكة والبرامج بالشراكة مع قطاع التعليم، ووزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بحيث تبدأ الخطط من مراحل التعليم الأولية، لإعداد أبناء المملكة لوظائف المستقبل.