بعد توجيهات الحكومة بإزالة التلوث البصري..حقيقة المنازل الملونة بـ ” النكاسة “

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمنازل ملونة بألوان عديدة مضفية منظر جمالي، ونسبت الصورة إلى كونها لمنازل حي النكاسة.

ومن جانبه نفت مصادر مطلعة حقيقة تلك الصورة، مشيرة إلى أنه لم يتم البدء فيها فعليا، وذلك بعد توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالاهتمام بواجهة مكة وإزالة التلوث البصري.

كانت الجالية البرماوية قد بدأت في عقد الاجتماعات التحضيرية لوضع الخطط الأولية للخروج بالمشروع النهائي لتحسين واجهات مكة المكرمة العشوائية وذلك بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة.