العمل: ” هدفنا ليس زيادة أو تقليل الدعم بل ذهابه لمستحقيه “
أوضحت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ،تماضر الرماح ، أن الوزارة تهدف من خلال الدعم المخصص في ” حساب المواطن ” إلى ذهاب الدعم لمستحقيه فحسب.
وأكدت الرماح، أن مراجعة الدعم المخصص في برنامج حساب المواطن، تخضع لرؤية شاملة، قائلة : ” ليس هدفنا زيادة أو تقليل الدعم، بقدر مساعدة الفئات المستهدفة ليس في تقنين الصرف فحسب، ولكن في ذهاب الدعم لمستحقيه “.
ابو جريبه[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام اليزدي ولا يجيب
ماله اي معني
ولا منفعه