  • الثلاثاء 17

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العمل: ” هدفنا ليس زيادة أو تقليل الدعم بل ذهابه لمستحقيه “

العمل: ” هدفنا ليس زيادة أو تقليل الدعم بل ذهابه لمستحقيه “

العمل: ” هدفنا ليس زيادة أو تقليل الدعم بل ذهابه لمستحقيه “
حمود العنزي (صدى):

أوضحت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ،تماضر الرماح ، أن الوزارة تهدف من خلال الدعم المخصص في ” حساب المواطن ” إلى ذهاب الدعم لمستحقيه فحسب.

وأكدت الرماح، أن مراجعة الدعم المخصص في برنامج حساب المواطن، تخضع لرؤية شاملة، قائلة : ” ليس هدفنا زيادة أو تقليل الدعم، بقدر مساعدة الفئات المستهدفة ليس في تقنين الصرف فحسب، ولكن في ذهاب الدعم لمستحقيه “.

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلام اليزدي ولا يجيب
ماله اي معني
ولا منفعه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *