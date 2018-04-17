العمل: ” هدفنا ليس زيادة أو تقليل الدعم بل ذهابه لمستحقيه “

حمود العنزي (صدى):

أوضحت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ،تماضر الرماح ، أن الوزارة تهدف من خلال الدعم المخصص في ” حساب المواطن ” إلى ذهاب الدعم لمستحقيه فحسب.

وأكدت الرماح، أن مراجعة الدعم المخصص في برنامج حساب المواطن، تخضع لرؤية شاملة، قائلة : ” ليس هدفنا زيادة أو تقليل الدعم، بقدر مساعدة الفئات المستهدفة ليس في تقنين الصرف فحسب، ولكن في ذهاب الدعم لمستحقيه “.