لجين عمران تشكف سر نجومية ” السلطانة هويام “

نورة الشهري (صدى):

ظهرت الفنانة لجين عمران في صورة تجمعها بالفنانة التركية مريم أوزيلي، الشهيرة بالسلطانة هويام أثناء لقائهما في دبي.

ووصفت عمران الممثلة التركية بأنها شخصية لطيفة ،ومتواضعة مع الجميع، موضحة أن هذا سر نجوميتها.

يذكر أن لجين عمران، حاصلة على جائزة المرأة السعودية المبدعة، في مجال الإعلام، وذلك في الحفل الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض لتكريم المرأة السعودية.

كانت قد اختيرت من قبل ” دار الصدى الإماراتية ” كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، وكأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.