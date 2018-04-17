بالفيديو..طارق النوفل: السومة هداف الدوري ” إحصائيًا “

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي طارق النوفل، أنه إحصائيا، ووفقا للأرقام ، يرى أن عمر السومة هو هداف الدوري.

وقال النوفل في برنامج ” مجلس 24 ” : ” إن روني فينرنانديز سجل 16 هدف خلال 2244 دقيقة لعب، يعني بمعدل هدف كل 172 دقيقة ، بينما سجل السومة 11 هدف في 1105 دقيقة، بمعدل هدف كل 100 دقيقة ” .

يذكر أن اللاعب التشيلي روني فيرنانديز، لاعب الفيحاء حصل رسمياً على لقب هداف دوري المحترفين، بعد نهايته.

وحسم المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، صراعه على لقب الهداف برصيد 13 هدفاً، مبتعداً بهدفين عن عمر السومة مهاجم الأهلي.