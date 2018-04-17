استهداف المطارات العسكرية بحمص ودمشق..و أمجد طه : ” هكذا يتم التأديب “

دمشق(صدى):

علق الخبير بالشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الثلاثاء، على استهداف مطار الشعيرات بريف حمص، ومطار الضمير العسكري بدمشق.

وقال طه : ” المطارات العسكرية في حمص و دمشق المحتلتان من قبل نظامي بشار الأسد و إيران تحت قصف 9 صواريـٰخ ،هـكذا يـتم التأديب “.

وأضاف: ” بريطانيا، وفرنسا ،وأمريكا اختاروا طريقة مختلفة لإستنزاف روسيا وجرها لطاولة الحوار، صواريخ مجهولة عبر طرف مجهول بس معروف للكثير تستهدف مقرات للنظام دونما تبني كما تفعل روسيا في سوريا “.

كانت الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء حمص، مستهدفة مطار الشعيرات بريف حمص ولم يتم الإشارة إلى الجهة التي تقف خلف هذا الهجوم.

و أكدت وسائل إعلام موالية لحزب الله اللبناني، تعرض مطار الضمير العسكري قرب دمشق لهجوم صاروخي، ونجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 3 صواريخ.