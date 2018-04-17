رفع درجة الاستعدادات القصوى بـ ” الخرج ” ..تزامنًا مع الغبار

علي القحطاني (صدى):

رفعت محافظة الخرج درجة الاستعدادات بالتزامن مع موجة الغبار الشديدة، تحسبا لأي أمر طارئ.

ومن المتوقع أن تستمر تلك الحالة حتى ساعات فجر اليوم الثلاثاء، وستؤثر على الحركة المرورية، فيما أعلنت إدارة تعليم الخرج عن تعليق الدراسة في كافة مدارس التعليم العام ،كما وضعت الجهات الأمنية والخدمية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

و أعلنت إدارة مستشفى الملك خالد ،ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية أنه نظراً لما تشهده أجواء محافظة الخرج حالياً من تقلبات جوية مثيرة للغبار والأتربة فقد وجهت إدارة المستشفى برفع حالة التأهب في أقسام الطوارئ وأكملت استعدادها لاستقبال حالات الأمراض الصدرية.