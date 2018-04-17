تزامنًا مع التقلبات الجوية..طبيب يوجه نصيحة لمرضى الربو

حمود العنزي (صدى):

بالتزامن مع التقلبات الجوية وموجة الغبار التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، وجه طبيب الأسرة بالرياض الدكتور مبارك فيحان الدعجاني، لمرضى الربو نصيحة هامة.

ووجه الدعجاني بضرورة إخبار مرضى الربو الطبيب عند المراجعة بوجود ألم في أي مكان بالجسم، وأنهم مصابون بمرض الربو، لكي يصرف لهم مسكنًا لا يؤثر على الشُّعب الهوائية، لوجود بعض المسكنات تسبب ضيقًا بالشعب الهوائية، وقد تسبب الوفاة.

ودعا مرضى الربو للابتعاد عن أجواء الغبار قدر المستطاع، أو اتباع الاحتياطات اللازمة قدر الإمكان، والتأكد من أن موسِّع الشعب الهوائية قريب منهم.

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