توقعات بمزيد من التراجع في أسعار الإيجار بعد رمضان

عادل الحربي(صدى):

تشير الإحصائيات إلى أن عدد العمالة الأجنبية التي ستغادر المملكة مع بدء تطبيق رسوم المرافقين بنحو 670 ألفًا حتى عام 2020، وأن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويا.

وفي هذا السياق يتوقع عقاريون أن تسجل السوق السعودية المزيد من التراجعات في أسعار الإيجارات بعد شهر رمضان ، سواء على مستوى الشقق أو المحال التجارية.

ويشهد عدد من الأحياء بالرياض وفرة في الشقق والمحال التجارية المعروضة للإيجار، وقيام بعض مُلاك العقارات بتقديم عروض ترويجية، منها منح فترة مجانية للمستأجرين، بحسب سبق.

ويتوقع الاقتصادي أحمد الشهري أن السوق مرشحة لتسجيل المزيد من الانخفاضات على مستوى التأجير والبيع نتيجة لقرارات رسوم العمالة التي أدت إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية الشاغرة في جميع المدن.