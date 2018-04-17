صورة نادرة لخادم الحرمين حاملا الأمير أحمد رحمه الله

علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة نادرة ترجع لأوائل الستينيات الميلادية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – حاملا ابنه الأمير أحمد رحمه الله.

ولد الأمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عام 1378هـ / 1958م ، وتوفى في 12 جمادى الأولى 1423هـ / 22 يوليو 2002 م.

ويعتبر الأمير محمد رحمه الله هو الإبن الثالث من أبناء خادم الحرمين الشريفين، ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، و كان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.