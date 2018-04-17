تفاصيل جديدة يرويها زوج معنفة طريق الأفلاج

عادل الحربي (صدى):

على خلفية مانشرته ” صدى ” الأسبوع الماضي، حول واقعة تعنيف سيدة بطريق الأفلاج من قبل زوجها، أوضح الزوج تفاصيل جديدة حول الواقعة.

ونفى الزوج المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن كل ماحدث بينهما كان عبارة عن ” سوء تفاهم “.

وأوضح أن ما حدث هو سوء تفاهم بينه وبين زوجته، اتصل على إثرها بأسرتها، وأبلغهم بما حدث، فطلبوا منه الحجز لها على النقل الجماعي وإرجاعها إلى ” الديرة ” ،مشيرا إلى أنه فعل ذلك وحجز لها والأبناء وأعطاها مبلغًا ماليًا.

وأشار إلى أن الزوجة عدلت على الرحلة من الديرة إلى الرياض، قائلا: ” قالت للشرطة إنني طلقتها وضربتها ورميتها في الصحراء هيّ والأبناء ” بحسب سبق.

وأكد أنه لم يطلقها ولم يضربها، مستشهدا بالتقرير الطبي الذي أثبت صحة كلامه، متوعدًا بأنه سوف يأخذ حقه ممن قاموا بالإساءة له.

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