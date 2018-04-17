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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

الإطاحة بمقيمين يحوزان 106 ألف ريال مجهولة المصدر

الإطاحة بمقيمين يحوزان 106 ألف ريال مجهولة المصدر
نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة ذهبان بجدة ، بقيم من جنسية يمنية ، حيث قامت بإحالته إلى النيابة العامة ، بعد ضبطه من قبل القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة ، وبحوزته مبلغ مالي مجهول المصدر ، يتجاوز الـ 100 ألف ريال في مركبته .

وفي التفاصيل ، فقد قام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بالقبض على المقيم اليمني ومن برفقته من بني جلدته ، بعدما اشتبهوا بمركبة من نوع ” دينا ” بقيادة الأول ، ليتم تفتيش المركبة والعثور على مبلغ مالي يتجاوز الـ 106 ألف ريالًا داخل حقيبة .

وعندما لم يتضح مصدر المبلغ من قبل الشخصين بعد استجوابهما ، جرى التحفظ عليهما وعلى المبلغ ، وتسليمهم إلى الجهات المختصة لبدء التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

 


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