عبد الله بن الحسين يشكر الملك سلمان على حسن استضافته

نايف السالم(صدى):

قدم ملك الأردن عبد الله بن الحسين، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الاستضافة خلال أعمال القمة العربية الـ29.

وقال عبد الله بن الحسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أشكر أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على استضافة أعمال القمة العربية وعلى ما أبدته المملكة من كرم ضيافة وحسن استقبال، متمنيًا كل التوفيق للقمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين.