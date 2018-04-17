إحباط توزيع 40 ألف عبوة فكس وكريمات مغشوشة بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، بضبط وافدين يمنيي الجنسية يديران معملاً لصناعة الفكس وزيوت وكريمات مغشوشة وإحباط توزيع 40 ألف عبوة جاهزة للتوزيع على المحال التجارية بحي الجميزة.

وقالت مصادر إعلامية : أثناء قيام مندوب وزارة التجارة بمتابعة للأسواق بالقرب من الجعفرية لاحظ أشخاصًا يقومون بتحميل بضائع من عمارة سكنية، وأثناء ملاحظتهم للمندوب لاذوا بالفرار.

وأضافت المصادر: وبعد تفتيش الموقع اتضح أن العمالة اتخذت معملاً متكاملاً لصناعة مادة ” فكس ” وزيوت وكريمات جميعها مغشوشة، كما تم العثور على عبوات جاهزة للتوزيع قدرت بـ 40 ألف علبة، وبعد تفتيش الموقع تم ضبط شخصين يمنيي الجنسية.