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بالفيديو.. رد فعل ” العلياني ” بعد رفض متحدث صحة المدينة المشاركة في برنامجه

بالفيديو.. رد فعل ” العلياني ” بعد رفض متحدث صحة المدينة المشاركة في برنامجه
نايف السالم(صدى):

علق الإعلامي علي العلياني على عدم تجاوب المتحدث بأسم المديرية العامة لـ ” صحة ” المدينة حاتم السمان في برنامج معالي المواطن.

وقال العلياني خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج معالي المواطن: حاتم كان صديقي في المدرسة ونحن لنا قيم من يوعد الناس أن يتحدث فعليه أن يوفي بوعده، فالمتحدث الذي لايتحدث لاداعي له.


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