بالفيديو.. رد فعل ” العلياني ” بعد رفض متحدث صحة المدينة المشاركة في برنامجه

نايف السالم(صدى):

علق الإعلامي علي العلياني على عدم تجاوب المتحدث بأسم المديرية العامة لـ ” صحة ” المدينة حاتم السمان في برنامج معالي المواطن.

وقال العلياني خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج معالي المواطن: حاتم كان صديقي في المدرسة ونحن لنا قيم من يوعد الناس أن يتحدث فعليه أن يوفي بوعده، فالمتحدث الذي لايتحدث لاداعي له.