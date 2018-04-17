بالفيديو.. رد فعل ” العلياني ” بعد رفض متحدث صحة المدينة المشاركة في برنامجه
علق الإعلامي علي العلياني على عدم تجاوب المتحدث بأسم المديرية العامة لـ ” صحة ” المدينة حاتم السمان في برنامج معالي المواطن.
وقال العلياني خلال تقديمه حلقة اليوم الإثنين من برنامج معالي المواطن: حاتم كان صديقي في المدرسة ونحن لنا قيم من يوعد الناس أن يتحدث فعليه أن يوفي بوعده، فالمتحدث الذي لايتحدث لاداعي له.
علي العلياني بعد عدم تجاوب متحدث "صحة" المدينة: المتحدث الذي لا يتحدث لا داعي له #معالي_المواطن pic.twitter.com/uLEQ32ee5j
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٦ أبريل، ٢٠١٨
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