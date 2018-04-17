بالصور.. ” هلال الباحة ” يباشر حادث انقلاب بالأطاولة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ على عمليات الهلال الاحمر ، مساء يوم أمس الإثنين ، يفيدي بوقوع حادث انقلاب بالأطاوله ، امام محطة الافق ، قبل قصر المعالي .

وأشار ” الزهراني ” إلى أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية بحضور القائد الميداني وجاء البلاغ الوارد للعمليات بأنه تعدد اصابات بالموقع ، وعند وصول اول فرقتين التابعه لمركز الهلال الاحمر بالأطاولة للموقع اتضح وجود اصابتين لشابين اعمارهم مابين 18 و 22 سنه بحالة تصنف بالخطره و تتمثل اصابتهم بتهتك في الاطراف واصابات اخرى ، تم التعامل معها اسعافياً حسب البرتكولات الاسعافيه بالموقع وتم اسعافهم لمستشفى القرى العام .