مقتل قيادات حوثية بسبب خلافات على تقاسم المساعدات

فهمي محمد(صدى):

شهدت اليمن، اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية، بسبب خلافات على نهب وتقاسم سلال غذائية، مقدمة من إحدى المنظمات الإغاثية العالمية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 2 آخرين منهم.

وقالت مصادر إعلامية إن الاشتباكات حدثت مساء الأحد، في سوق مصينعه مخلاف بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، وسط اليمن.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي فتح صلاح صالح السوادي، وإصابة شقيقه جميل السوادي، ومن الطرف الثاني القيادي الحوثي جميل الكلبي وجرح أحد مرافقيه.

وتابعت المصادر أن السوادي المكلف من الحوثيين بصرف الإغاثة، اتهمه القيادي الحوثي الآخر الكلبي بالسرقة، وهما في ذات المديرية لتتطور الأمور إلى اشتباكات بالرصاص الحي بينهم.