بالفيديو.. شابة سعودية تشتهر بعد دخولها عالم الموضة بالنقاب

اميرة خالد(صدى):

لفتت شابة أنظار الآلاف في المملكة، بعد ساعات فقط من إعلانها عن دخول عالم الموضة بطريقتها الخاصة، التي تمثلت بالالتزام بزيها السعودي المحتشم بالكامل بما فيه النقاب.

وأشتهرت الشابة التي تطلق على نفسها “ جود مودل ” بنشر ثلاث صور جديدة تم التقاطها بطريقة مشابهة لصور نجمات الموضة.

وعلقت الشابة على الصور التي نشرتها عبر حسابها في موقع تويتر قائلة : قلتلكم بعتزل الدراسة وأصير مودل لكن ديني فوق كل شيء .