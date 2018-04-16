بالفيديو.. مدرسة ثانوية تقيم حفل زفاف لطالبة برماوية يتيمة بمكة

نايف السالم(صدى):

أقامت مدرسة ثانوية خديجة بنت خويلد، بأحد الأحياء الشعبية في مكة المكرمة،حفل زفاف طالبة برماوية يتيمة، بحضور أمها ومشاركة زميلاتها ومعلماتها.

ويذكر أن جاءت فكرة إقامة حفل زفاف الطالبة بالصف الثالث الثانوي عبير عثمان بعد الاطلاع على حالتها الإنسانية والاجتماعية، وأن الهدف من هذه الخطوة رسم بسمة على شفتي الطالبة، التي تعاني اليتم.

وعانت الطالبة إثر وفاة والدها خلال الفصل الدراسي الأول، وتم عقد قرانها بعد وفاة والدها بفترة وجيزة، وهي وحيدة والدتها، وليس لديها عائل، حيث نفذت المدرسة عملية تجهيز زفاف الطالبة في السر.