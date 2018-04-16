  • الإثنين 16

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” تعليم الرياض ” يعلق الدراسة غدًا

” تعليم الرياض ” يعلق الدراسة غدًا

” تعليم الرياض ” يعلق الدراسة غدًا
علي القحطاني(صدى):

وجه المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض ، علي الغامدي ، بتعليق الدراسة في كافة المدارس للبنين والبنات ، يوم غد الثلاثاء .

ويأتي هذا القرار لكافة مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والآثار المترتبة عليها ، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات .

وكانت هيئة الأرصاد ، قد أصدرت تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، بما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 مترًا على الرياض لتشمل كافة المنطقة والأجزاء المجاورة لها ، وتنتهي الحالة في تمام الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *