” تعليم الرياض ” يعلق الدراسة غدًا

علي القحطاني(صدى):

وجه المتحدث الرسمي باسم تعليم الرياض ، علي الغامدي ، بتعليق الدراسة في كافة المدارس للبنين والبنات ، يوم غد الثلاثاء .

ويأتي هذا القرار لكافة مدارس الرياض ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والآثار المترتبة عليها ، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات .

وكانت هيئة الأرصاد ، قد أصدرت تنبيهًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، بما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 100 مترًا على الرياض لتشمل كافة المنطقة والأجزاء المجاورة لها ، وتنتهي الحالة في تمام الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء .