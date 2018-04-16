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بالفيديو.. ” الدفاع الجوي ” يعترض ويدمر صاروخًا باليستيًا على نجران

بالفيديو.. ” الدفاع الجوي ” يعترض ويدمر صاروخًا باليستيًا على نجران
راشد آل شريه(صدى):

اعترضت الدفاعات الجوية مساء اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا اطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على نجران.

وسنوافيكم بالتفاصيل ….


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45793 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفو يا ابطال ,, عشتوا ولا عاش عدوكم ,,

,, الله ينصركم يا ابطالنا ويثبت اقدامكم ، ويدحر على اياديكم عدوكم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

عشتم يا ابطال الله يحميكم يارب

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها على المملكة ,,ويدمر اعدائنا يارب

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