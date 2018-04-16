نشر : منذ 2 ساعتين 1٬976 3 الاخبار المحلية بالفيديو.. ” الدفاع الجوي ” يعترض ويدمر صاروخًا باليستيًا على نجران راشد آل شريه(صدى): اعترضت الدفاعات الجوية مساء اليوم الإثنين، صاروخا باليستيا اطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على نجران. وسنوافيكم بالتفاصيل …. الوسوم:الدفاع الجوي, صاروخ, نجران
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45793 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو يا ابطال ,, عشتوا ولا عاش عدوكم ,,
,, الله ينصركم يا ابطالنا ويثبت اقدامكم ، ويدحر على اياديكم عدوكم ,, آمين ,,
تركي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشتم يا ابطال الله يحميكم يارب
فيصل[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها على المملكة ,,ويدمر اعدائنا يارب