سلطان بن سحيم: أتابع بحزن غياب قطر من ” درع الخليج “
أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل الثاني عن حزنه لغياب التمثيل الرسمي لبلاده ” قطر ” من تمرين ” درع الخليج المشترك1 ” .
وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بينما تجمع الشقيقة الكبرى القادة العرب في درع الخليج المشترك1 ، أتابع بحزن استمرار غياب تمثيل بلادي الرسمي بفعل عزلتها التي تسبب بها نظام الحمدين.
وأضاف : هل يعوضنا التركي والإيراني عن هذه العزلة؟! لا والله ليس لنا إلا أهلنا وخليجنا وعربنا وقريباً سنعود لهم رغماً عن أنف الحمدين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45793 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى حنا يحزننا ويحز بأنفسنا غياب قطر عن درع الخليج ,,
,, لكن كيف الحيله بأناس ملأ الحقد قلوبهم وعقولهم ..؟
,, وماهي الوسيله لإرجاعهم للحق ، مادام تديرهم فروخ الصهاينه وشيخ الشيطان وشذاذ الآفاق ..؟
,, الحل بأيديكم ياشيخ سلطان انت واتباعك .. على قولة القايل // مايفل الحديد الا الحديد ,,
عبدالله الناصر / حائل[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 13 دقيقة
ياشيخ سلطان حتى الشعب السعودي حزين للغايه على ابتعاد قطر وخاصة اهل قطر الموقف قد لايطاق عند المواطن التقليدي الذي لديه روابط استثنائيه سواء اسريه اجتماعيه صداقات وحتى رابط الحل والترحال وخاصة للمواطن القطري فمن قبل عندما تتجول على سيارتك في اراضي المملكه الواسعه والشاسعه لابد ان ترى وانت هايم في طريقك السيارات القطريه والقطريين الذين يبادلونك الود بالود واللقاء معهم مصدر بهجه وفرح فهم اوفياء وجزء من المجتمع الخليجي بمواصفاته وصفاته العربيه الأستنائية هذا هو الأمر شئنا ام ابينا ولكن الآمور الآن تسير عكس الطبيعه والمنطق والقبول هل التجاهل والكبرياء احد الحلول لايعتقد انسان منطقي ذلك الأمر صعب ويحتاج الى شخص لديه الأمكانيات والقدرات لاتخاذ القرار المناسب والأنفرادي والجريء وترك الموروث الأسود في الخلف واللحاق بركب دول الخليج هذا هو القرار السيادي والسياسي المزدوج الذي بالآمكان اتخاذه اذا اشتدت الظروف واصبحت الحاجة ملحه . ان متطلبات الشعب القطري فوق كل اعتبار فلتذهب الأمور الأخرى هباءآ ولكن الشعب القطري يستحق وبجداره المجازفه حتى بالقرار