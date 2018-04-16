سلطان بن سحيم: أتابع بحزن غياب قطر من ” درع الخليج “

طلال الضوي(صدى):

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل الثاني عن حزنه لغياب التمثيل الرسمي لبلاده ” قطر ” من تمرين ” درع الخليج المشترك1 ” .

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بينما تجمع الشقيقة الكبرى القادة العرب في درع الخليج المشترك1 ، أتابع بحزن استمرار غياب تمثيل بلادي الرسمي بفعل عزلتها التي تسبب بها نظام الحمدين.

وأضاف : هل يعوضنا التركي والإيراني عن هذه العزلة؟! لا والله ليس لنا إلا أهلنا وخليجنا وعربنا وقريباً سنعود لهم رغماً عن أنف الحمدين.