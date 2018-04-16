بالفيديو.. الإعلامي إبراهيم الفريان يقبّل رأس الفنانة احلام

طلال الغامدي (صدى):

ظهر الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان الملقب بملك الفلاشات وهو يقبل رأس الفنانه الإماراتية أحلام وذلك بعد أن تفاجأت بطلبه.

وطلب ” الفريان ” من أحلام ان تخفض رأسها ليقبله ملك الفلاشات في آخر تقليعاته التي اشتهر بها.