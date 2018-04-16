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بالفيديو.. الإعلامي إبراهيم الفريان يقبّل رأس الفنانة احلام

بالفيديو.. الإعلامي إبراهيم الفريان يقبّل رأس الفنانة احلام
طلال الغامدي (صدى):

ظهر الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان الملقب بملك الفلاشات وهو يقبل رأس الفنانه الإماراتية أحلام وذلك بعد أن تفاجأت بطلبه.

وطلب ” الفريان ” من أحلام ان تخفض رأسها ليقبله ملك الفلاشات في آخر تقليعاته التي اشتهر بها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 19 دقيقة

الفريان يبيلة مخطر على راسة

[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 18 دقيقة

الرخيص مخيس وياكل فطيس

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة

ملك الفلاشات يريد الشهرةهههههه

[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 4 دقائق

ههههههههههههه ,, اخيييييييييييه واعيييييييباه ,,

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