بالفيديو.. الإعلامي إبراهيم الفريان يقبّل رأس الفنانة احلام
ظهر الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان الملقب بملك الفلاشات وهو يقبل رأس الفنانه الإماراتية أحلام وذلك بعد أن تفاجأت بطلبه.
وطلب ” الفريان ” من أحلام ان تخفض رأسها ليقبله ملك الفلاشات في آخر تقليعاته التي اشتهر بها.
الشاعر[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 19 دقيقة
الفريان يبيلة مخطر على راسة
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 18 دقيقة
الرخيص مخيس وياكل فطيس
تركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 دقيقة
ملك الفلاشات يريد الشهرةهههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههههههههههه ,, اخيييييييييييه واعيييييييباه ,,