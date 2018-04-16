لاعب الشباب هتان باهبري يعود للملاعب بعد تأهيله من إصابته بالكاحل

سعيد العجل(صدى):

أنهى لاعب نادي الشباب هتان باهبري برنامجه العلاجي والتأهيلي على موقع إصابته في الكاحل، حيث قضى أسبوعين في مركز المتميز الطبي للفيفا بدبي، وذلك تحت إشراف د.مبارك المطوع ود.مراد الغرايري مدير مركز دبي.

ومن جانبه أوضح ممثل السعودية لمركز الفيفا بدبي الدكتور مبارك المطوع أنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية للاعب هتان باهبري وتم عمل له برنامج علاجي وتأهيلي خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن المرحلة الأخيرة كانت داخل الملعب.

وذكر الدكتور المطوع أن الجلسات العلاجية والتأهيلية كانت مكثفة وبعد البرنامج تم إجراء فحص سريري، بالإضافة إلى إجراء عدد من الاختبارات داخل الملعب، مضيفا أنه تم إرسال تقرير طبي مفصل عن حالة اللاعب لنادي الشباب وهو يجري تدريباته في ناديه بشكل طبيعي ولله الحمد.