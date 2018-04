بالفيديو.. جولة في حقل ” الطاقة الشمسية ” بالرياض

كشف تقرير مصور اليوم الاثنين، عن مختبر الطاقة الشمسية kacst في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، حيث إنه لديه قدرة على وضع المملكة على خريطة أكبر مصدري الطاقة الشمسية بالعالم.

وأوضح التقرير أن المملكة ستطور مشروع استغلال الطاقة الشمسية بتكلفة 200 مليار دولار، مع مصرف ” سوفت بنك ” ، والذي تم توقيعه على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى تغطية المشروع 3 أضعاف احتياجات المملكة من الطاقة الشمسية.

The world's largest exporter of oil may seem an unlikely champion of clean energy. @ewither travels to a Saudi lab that is aiming to recast the Kingdom as a solar nation. pic.twitter.com/8pYDM1yT2i

