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بالفيديو.. جولة في حقل ” الطاقة الشمسية ” بالرياض

بالفيديو.. جولة في حقل ” الطاقة الشمسية ” بالرياض
عادل الحربي (صدى):

كشف تقرير مصور اليوم الاثنين، عن مختبر الطاقة الشمسية kacst في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، حيث إنه لديه قدرة على وضع المملكة على خريطة أكبر مصدري الطاقة الشمسية بالعالم.

وأوضح التقرير أن المملكة ستطور مشروع استغلال الطاقة الشمسية بتكلفة 200 مليار دولار، مع مصرف ” سوفت بنك ” ، والذي تم توقيعه على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى تغطية المشروع 3 أضعاف احتياجات المملكة من الطاقة الشمسية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 35 دقيقة

يمكنه وضع المملكة على خريطة أكبر مصدري الطاقة الشمسية بالعالم
مشروع عظيم

[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 20 دقيقة

المملكة تخطو خطوات واسعة نحو التقدم

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 14 دقيقة

أشار التقرير إلى تغطية المشروع 3 أضعاف احتياجات المملكة من الطاقة الشمسية,,,ممتاز هذا بالتوفيق ان شاء الله

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