بالصور.. أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الغد الدولية

محمود البلوي(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم , حفل تخريج الدفعة الثالثة لطلاب وطالبات كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بتبوك والبالغ عددهم 165 خريج وخريجة في تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة والمختبرات الطبية، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل رئيس مجلس أمناء الكليات الدولية للعلوم الطبية التطبيقية إبراهيم بن موسى الزويد، وعميد الكلية بتبوك الدكتور مخلد بن حامد المطيري، ومنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس،

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم القى رئيس مجلس أمناء الكليات الدولية للعلوم الطبية التطبيقية إبراهيم بن موسى الزويد كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك لرعايته الحفل وبالحضور من أولياء أمور الطلاب والطالبات ، معبراً عن سعادة الجميع بتخريج الدفعة الثالثة والرابعة من طلاب وطالبات كليات الغد الدولية للعلوم التطبيقية بتبوك ، مؤكداً ان رعاية سمو امير المنطقة لهذا الحفل يعد تكريم للعلم وطلابه .

وأشار إلى أن هذا الوطن بقيادته الحكيمة لا يدخر جهداً في تقديم كل وسائل الرفاه للمواطن الكريم وتقديم الخدمات المختلفة ومنها التعليم ، والذي يلقى كل الرعاية والعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين – حفظهما الله – نظراً للإيمان بأهمية التعليم واعداد وتوظيف الكوادر السعودية وتفعيل دورها في النهضة التنموية المستمرة في بلادنا ، ومواكبة التطورات العالمية في المجالات المختلفة .

عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب سلطان العنزي , رحب فيها بسمو أمير منطقة تبوك والحضور لتشريفهم حفل تخرجهم، وقال: بعد أن وفقنا الله للوصول إلى هذه اللحظة، فإننا نعاهد الله ثم نعاهدكم أن نكون أوفياء لهذا الوطن وأن نعمل بكل جد واجتهاد , وكل الشكر والتقدير لأباءنا وأمهاتنا ومعلمينا وكل داعم لنا على ما قدموه من توجيه وسهر ودعاء.

ثم تابعت الطالبة ريم النهاري في القاء الكلمة وقالت : نسأل االله أن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آ ل سعود وسمو ولي عهدة الأمين _ حفظهما الله _ وراعي حفلنا سمو أمير منطقة تبوك , وأن ينصر أبطالنا في كل مكان .وناشدت باسمها وباسم زميالاتها وزكالائها سمو امير المنطقة ان ينافس المتفوقين والمتفوقات من كلية الغد الدولية في الحصول على جائزة سموه للتفوق العلمي .

بعد ذلك شاهد سموه والحضور عرض مرئي يستعرض مشروعات كليات الغد الدولية بالمملكة وأقسامها ومشاريعها المستقبلية، والمسيرة التعليمية لها.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة تبوك الخريجين والخريجات المتفوقين، كما أخذت الصور التذكارية للخريجين والخريجات مع سموه ،كما قدم لسموه درعاً من رئيس مجلس أمناء الكليات بهذه المناسبة .

وأكد سمو الأمير فهد بن سلطان في تصريح صحفي أن هذا اليوم هو يوم فرح وسعادة للجميع ، مشيراً سموه إلى أن رئيس مجلس أمناء الكليات يعد مثال للمواطن الصالح في تنفيذ هذا العمل النبيل في جميع انحاء المملكة ويشارك بنهضة بلاده ، من خلال رؤية المملكة 2030م التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله _ويديرها ويسهر عليها ليل نهار على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد .

وأضاف سموه أن الجميع يجب ان يكونوا جنود لتحقيق هذه الرؤية التي هي لمصلحة المملكة وشعبها ، ممتدحا سموه هذا العمل النبيل العلمي الذي يمس شباب وشابات الوطن ويؤمن لهم العمل بعد التخرج ، داعياً سموه الجميع إلى الانخراط اكثر في هذه المجالات ، مقدما سموه شكره على من قام بهذا العمل الذي اخذ جهد سنوات من الزمن والتي بدأت تعطي ثمارها الآن .

بعد ذلك غادر سمو أمير منطقة تبوك مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

حضر الحفل مديري الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية ومشائخ القبائل، وآباء وأمهات الخريجين والخريجات .