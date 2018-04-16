أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بنجاح قمة القدس

محمود البلوي(صدى):

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم الاثنين الجلسة الإفتتاحية للدورة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي 1439/1440هـ .

وفي بداية الجلسة رفع سمو أمير المنطقة بإسمه وبإسم أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة نجاح قمة القدس ، وكذلك الإعتزاز بنجاح تمرين درع الخليج المشترك (1) .

كما هنأ سموه الوطن بما تحقق من ثمار ونتائج جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله والتي شملت عدة دول ، وما أسفرت عنه من إهتمام رسمي وشعبي وإعلامي ، وأضاف سموه أننا نفتخر ونفاخر بسموه .

كما ناقش المجلس تفعيل إنطلاقة “مجلس شباب وشابات منطقة تبوك” ، ووجّه سموه بسرعة إنطلاق هذا المجلس وإنهاء التنظيمات واللوائح الخاصة بالمجلس وتفعيل دوره لدعم مبادرات الشباب والإسهام في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل، يسهمون في دفع واستمرار مسيرة تقدم وازدهار الوطن .

كما ناقش المجلس حاجة المنطقة ومحافظاتها ومراكزها من المشروعات التنموية والمرافق الخدمية في مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1440/1441هـ وتحديد أولوياتها بعد أن أنهت اللجنة العامة بالمجلس دراسة كافة ما ورد للمجلس من محاضر المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز وما ورد من مشاريع مقترحة للمنطقة من الوزارات والمؤسسات

والإدارات الحكومية ، كما أكد سمو رئيس المجلس على كافة مدراء الإدارات الحكومية مواصلة متابعة سير العمل في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مدينة تبوك وفي المحافظات والمراكز والتي تشمل كافة المجالات الخدمية والرفع بتقارير عن نسب الإنجاز فيها.

وناقش المجلس استعدادات الإدارات المعنية لإستقبال شهر رمضان المبارك .

كما راجع المجلس التقرير السنوي الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس المنطقة متضمناً إنجازات المجلس وعمله خلال العام المالي 1438/1439هـ وما تم بحثه من موضوعات وما انتهى إليه من إجراءات وما تحقق من نتائج ، وقد كلف المجلس الأجهزه المختصة بمتابعة الموضوعات التي تحتاج لذلك ، كما تدارس المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ووجّه حيالها باللازم .