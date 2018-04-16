امير تبوك يستقبل الشيخ صالح المغامسي

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبة بالإمارة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح عواد المغامسي والذي يشارك في ندوات تنضمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بفضيلة الشيخ المغامسي وثمن سموه خلال اللقاء جهود الشيخ المغامسي في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام والسير على منهج الوسطية والاعتدال والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة عن المسلمين .

وعبر إمام وخطيب مسجد قباء عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك الذي يحرص على دعم أهل العلم والثقافة كما حضيت منه يحفظه الله بتوجيهات سديدة وكلمات نيرات معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال .