” المالكي ” يستعرض إنجازات التحالف في القضاء على صواريخ الحوثي الإرهابية

علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي ، العقيد تركي المالكي ، إن القوات الشرعية اليمنية تقدمت في كافة جبهات نهم ونجحت في تحرير 4 مديريات ، لافتًا إلى أن القوات تمكنت كذلك من السيطرة على مدينة ميدي ورفع علم اليمن هناك .

وأشار ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين ، إلى أن القوات الشرعية تقف الآن على مسافة 70 كم من محافظة الحديدة ، لتعمل على تحرير بقية المناطق وتطهير المنطقة من ميليشيات الحوثي الإرهابية .

وكشف عن بقايا صواريخ حوثية تم إطلاقها على الرياض في أبريل الجاري ، موضحًا أن الدفاعات الجوية اعترضت 119 صاروخًا باليستيًا حوثيًا استهدف المملكة ، بالإضافة إلى تدمير 737 موقعًا للحوثيين في اليمن ، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه العناصر الحوثية مقذوفات بلغ عددها 66.295 مقذوفًا .

واستعرض العقيد تركي المالكي ، استهداف مستودعات أسلحة ومخازن لصواريخ الحوثيين في مناطق متفرقة داخل اليمن ، لافتًا إلى أن الحوثيون حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية .

وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات الحوثي الإيرانية بدون أي خسائر مادية ، مضيفًا ” الحوثيون حاولوا استهداف مطار أبها بطائرة بدون طيار ” في عمل يوصف بالإرهابي الجبان .