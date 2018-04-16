” المالكي ” يستعرض إنجازات التحالف في القضاء على صواريخ الحوثي الإرهابية
أكد المتحدث باسم التحالف العربي ، العقيد تركي المالكي ، إن القوات الشرعية اليمنية تقدمت في كافة جبهات نهم ونجحت في تحرير 4 مديريات ، لافتًا إلى أن القوات تمكنت كذلك من السيطرة على مدينة ميدي ورفع علم اليمن هناك .
وأشار ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين ، إلى أن القوات الشرعية تقف الآن على مسافة 70 كم من محافظة الحديدة ، لتعمل على تحرير بقية المناطق وتطهير المنطقة من ميليشيات الحوثي الإرهابية .
وكشف عن بقايا صواريخ حوثية تم إطلاقها على الرياض في أبريل الجاري ، موضحًا أن الدفاعات الجوية اعترضت 119 صاروخًا باليستيًا حوثيًا استهدف المملكة ، بالإضافة إلى تدمير 737 موقعًا للحوثيين في اليمن ، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه العناصر الحوثية مقذوفات بلغ عددها 66.295 مقذوفًا .
واستعرض العقيد تركي المالكي ، استهداف مستودعات أسلحة ومخازن لصواريخ الحوثيين في مناطق متفرقة داخل اليمن ، لافتًا إلى أن الحوثيون حولوا مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية .
وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات الحوثي الإيرانية بدون أي خسائر مادية ، مضيفًا ” الحوثيون حاولوا استهداف مطار أبها بطائرة بدون طيار ” في عمل يوصف بالإرهابي الجبان .
فيصل[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 50 دقيقة
يااارب تتحرر اليمن بأكملها
فهد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم احفظ رجال الابطال