مركز القلب بالمدينة ينقذ سيدة وجنينها بعد عقم 6 سنوات

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، بقيادة استشاري القلب ورئيس قسم القسطرة القلبية الدكتور رضا أبو العطا، من إنقاذ حياة سيدة وجنينها بزرع صمام ميترالي لها في غضون 40 دقيقة، حيث يعد هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى العالم.

وأوضح مدير عام المركز، الدكتور إبراهيم الصبحي، استشاري القلب، أن المركز استقبل سيدة حاملًا في شهرها السابع تعاني من آلام في الصدر، ولا تستطيع النوم نهائيًّا إلا وهي جالسة، مضيفًا أنه بعد الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية تبين أنها تعاني من تلف شديد في الصمام الميترالي إثر عملية قلب مفتوح كانت قد أجرتها قبل 16 عامًا.

وأشار الصبحي، إلى أن الفريق الطبي قرر بالتشاور مع المريضة بأن تتم حملها وتؤجل العملية؛ كونها عانت من عقم دام أكثر من ست سنوات، ويعد هذا الحمل هو الأول لها، وذلك باستخدام الأدوية المساعدة لاستقرار الحالة، مؤدًا أن حالة المريضة لم تكن تستجيب للأدوية؛ مما شكل خطورة على حياة الأم وجنينها، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء العملية التي استغرقت 40 دقيقة بحيث تمكنوا من كسر الصمام السابق وزرع صمام ميترالي بنجاح تام عبر القسطرة القلبية ودون تعرض الجنين لأي مخاطر إشعاعية قبل وأثناء إجراء العملية.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه على مستوى العالم، ولم يعمل إلا في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة.