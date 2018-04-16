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شاهد.. أغرب عقد إيجار أرض ببريدة

شاهد.. أغرب عقد إيجار أرض ببريدة
سالم المطيري(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مع صورة لأغرب عقد إيجار ، حيث ينص على تأجير أرض لمدة 1000 عام مقابل ريالين فقط عن السنة الواحدة .

وأشار أحد نشطاء ” تويتر ” إلى أن العقد تبدأ مدته منذ 1354 هـ وتنتهي في 2354 هـ ، لتبلغ قيمة الإيجار ريالين سنويًا ، أي أن إيجار الألف سنة يبلغ 2000 ريالًا فقط ، لأرض تقع بضراس غرب بريدة .

ولفت إلى أن عقد الإيجار يطلق عليه ” صبرة ” ، وكتب العقد بخط اليد ليوضح أنه موثق وموقع عليه من قبل رئيس محاكم القصيم ، وتم إثبات جميع الأطراف وحدود الأرض وقيمة الإيجار فيه .

 


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة

1000 عام مقابل ريالين فقط عن السنة الواحدة
هههههههههههه والله هلكتني ضحك

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة

وين هذي اللي يأجر ها العقد ابي أجر 2000 سنة ههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة

ما في تخفيضات للعقود الجديدة هههههههه

[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 1 ساعة

الله اكبر ,,

,, الله من حسن الميه والطويه ,, الله يرحمهم ووالدينا ويسكنهم جناته الفسيحه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 43 دقيقة

اعتقد اللي اخذ الريالين هذا وقتها الان ابناءة تجار ومن اغنياء البلد بسبب هذي الريالين

[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 33 دقيقة

ريالات فضه اذا الفين سوا تجاره كبيره ذاك الوقت ويمدي اولادهم تجار

[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 30 دقيقة

سبحان الله العظيم….
المؤجر والمستنجر والمقابل والقاضي وكل طرف بهذه الوثيق هم اليوم تحت التراب رميم… اللهم رحمتك

[ عدد التعليقات: 6029 ] نشر منذ 18 دقيقة

سبحان الله معظم التجار يضن انه سوف يعمر الف سنة ويبرم ويوقع عقود بسنوات طويلة تتعدى حياته

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة

اعتقد انو الارض الان تسوا ملايين وفيه مشاكل بين الاحفاد على قيمة الايجار

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