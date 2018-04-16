شاهد.. أغرب عقد إيجار أرض ببريدة
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مع صورة لأغرب عقد إيجار ، حيث ينص على تأجير أرض لمدة 1000 عام مقابل ريالين فقط عن السنة الواحدة .
وأشار أحد نشطاء ” تويتر ” إلى أن العقد تبدأ مدته منذ 1354 هـ وتنتهي في 2354 هـ ، لتبلغ قيمة الإيجار ريالين سنويًا ، أي أن إيجار الألف سنة يبلغ 2000 ريالًا فقط ، لأرض تقع بضراس غرب بريدة .
ولفت إلى أن عقد الإيجار يطلق عليه ” صبرة ” ، وكتب العقد بخط اليد ليوضح أنه موثق وموقع عليه من قبل رئيس محاكم القصيم ، وتم إثبات جميع الأطراف وحدود الأرض وقيمة الإيجار فيه .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
1000 عام مقابل ريالين فقط عن السنة الواحدة
هههههههههههه والله هلكتني ضحك
فهد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة
وين هذي اللي يأجر ها العقد ابي أجر 2000 سنة ههههههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 1 ساعة
ما في تخفيضات للعقود الجديدة هههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر ,,
,, الله من حسن الميه والطويه ,, الله يرحمهم ووالدينا ويسكنهم جناته الفسيحه ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45789 ] نشر منذ 1 ساعة
.. حسن النيه …^^
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2290 ] نشر منذ 43 دقيقة
اعتقد اللي اخذ الريالين هذا وقتها الان ابناءة تجار ومن اغنياء البلد بسبب هذي الريالين
المر[ عدد التعليقات: 1092 ] نشر منذ 33 دقيقة
ريالات فضه اذا الفين سوا تجاره كبيره ذاك الوقت ويمدي اولادهم تجار
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 788 ] نشر منذ 30 دقيقة
سبحان الله العظيم….
المؤجر والمستنجر والمقابل والقاضي وكل طرف بهذه الوثيق هم اليوم تحت التراب رميم… اللهم رحمتك
الواقع[ عدد التعليقات: 6029 ] نشر منذ 18 دقيقة
سبحان الله معظم التجار يضن انه سوف يعمر الف سنة ويبرم ويوقع عقود بسنوات طويلة تتعدى حياته
ابو روز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
اعتقد انو الارض الان تسوا ملايين وفيه مشاكل بين الاحفاد على قيمة الايجار