شاهد.. أغرب عقد إيجار أرض ببريدة

سالم المطيري(صدى):

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مع صورة لأغرب عقد إيجار ، حيث ينص على تأجير أرض لمدة 1000 عام مقابل ريالين فقط عن السنة الواحدة .

وأشار أحد نشطاء ” تويتر ” إلى أن العقد تبدأ مدته منذ 1354 هـ وتنتهي في 2354 هـ ، لتبلغ قيمة الإيجار ريالين سنويًا ، أي أن إيجار الألف سنة يبلغ 2000 ريالًا فقط ، لأرض تقع بضراس غرب بريدة .

ولفت إلى أن عقد الإيجار يطلق عليه ” صبرة ” ، وكتب العقد بخط اليد ليوضح أنه موثق وموقع عليه من قبل رئيس محاكم القصيم ، وتم إثبات جميع الأطراف وحدود الأرض وقيمة الإيجار فيه .