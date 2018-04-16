تشكيل هيئة من المحلفين للنظر في قضية قتل المبتعث ” النهدي ” بمينيسوتا

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تشكيل هيئة من المحلفين في إحدى مدن ولاية مينيسوتا التي تقع في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، للنظر في قضية قتل أحد الطلاب السعوديين الذين يدرسون في جامعة ويسكونسن ستاوت في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا.

وأكدت المصادر أن هيئة المحلفين تم تشكيلها الأسبوع الماضي، لمحاكمة كولن أوسبورن المتهم بجريمة قتل الطالب حسين النهدي، والذي توفي عن عمر يناهز 24 عامًا منذ عام 2016.

ويذكر أن النهدي وزملاءه قد ذهبوا إلى أحد الأماكن ثم انتهى بهم المطاف خارج محل بيتزا شهير، وشب خلاف بين النهدي وزملائه من ناحية وأوسبورن من جانب آخر، لينتهي بضرب الأخير للطالب السعودي، والذي تم نقله إلى المشفى ليلفظ آخر أنفاسه في اليوم التالي.

ودرس النهدي في جامعة ويسكونسن ستاوت في مدينة مينابوليس تخصص إدارة الأعمال.