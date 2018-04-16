دباس الدوسري عن خسارة الهلال الآسيوية: فضيحة وفشيلة

ماجد محمد(صدى):

أعرب الناقد الرياضي دباس الدوسري ، عن استيائه من خسارة الهلال في الدوري الآسيوي بنقطتين فقط ، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة ، انتهاءًا بلقاء الاستقلال مساء اليوم الإثنين .

وقال ” الدوسري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الخروج من المجموعات لفريق ينافس على تحقيق اللقب فضيحة وفشيلة .

وتابع قائلًا ” الهلال بحاجة للنقد حتى وهو يحقق الدوري ليستمر كما عرفناه زعيمًا ” .