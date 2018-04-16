دباس الدوسري عن خسارة الهلال الآسيوية: فضيحة وفشيلة
أعرب الناقد الرياضي دباس الدوسري ، عن استيائه من خسارة الهلال في الدوري الآسيوي بنقطتين فقط ، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة ، انتهاءًا بلقاء الاستقلال مساء اليوم الإثنين .
وقال ” الدوسري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الخروج من المجموعات لفريق ينافس على تحقيق اللقب فضيحة وفشيلة .
وتابع قائلًا ” الهلال بحاجة للنقد حتى وهو يحقق الدوري ليستمر كما عرفناه زعيمًا ” .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 1 ساعة
خلك في الأرياف يا دباس وانتقد الكوكب وعززله
معروف أنك تدور الشهره من وراء الهلال لا عندك ميول ولاشي زي الفنانات إذا بغت تلمع وتشتهر أكثر قالت انا أشجع الهلال ، انتم أبواق تبحثون عن مصالحكم معروفين في الوسط الرياضي